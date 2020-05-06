Забруднення водосховищ на окупованому Донбасі створює небезпеку для 300 тисяч осіб

Забруднення водосховищ в окупованих частинах Донецької і Луганської областей створює небезпеку для 300 тис. громадян.

Про це інформує пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зазначається, що з кінця 2019 року внаслідок злочинної недбалості Російських окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей порушено роботу двох водосховищ і спричинено їх забруднення.

За наявною інформацією, унаслідок тривалого неконтрольованого скидання неочищених стоків шахти «Булавинська» до Волинцівського питного водосховища зафіксовано значне порушення гігієнічних та екологічних показників.

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Зокрема, норми щодо гранично допустимої концентрації у воді нафтопродуктів перевищено у 6 разів, нітратів – у 5,7 рази, сульфатів – у 3,5 рази, цинку – маже у 4 рази тощо.

Волинцівське водосховище використовується як джерело питної води для міст Єнакієво, Дебальцево, Шахтарськ, Чистяково та інших населених пунктів, де проживає понад 300 тис. осіб. Окупаційна адміністрація знає про наявність проблеми, проте адекватних заходів не вживає, вказують у міністерстві.