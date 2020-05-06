Рятувальники ліквідували ще одну лісову пожежу на Житомирщині

На Житомирщині рятувальники ліквідували загорання лісової підстилки поблизу села Норинськ у Лугинському районі.

Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій України повідомляє на своєму Telegram-каналі.

"Станом на 16:50 6 травня в Лугинському районі ліквідовано загорання лісової підстилки поблизу с. Норинськ, що виникло 29 квітня", — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, на засіданні 6 травня Кабінет міністрів виділив 11,19 млн грн з резервного фонду державного бюджету на придбання житла для потерпілих від пожежі на території Овруцького району Житомирської області.

Пожежі в Житомирській області виникли 16 квітня, вогонь пройшов 4300 га території та знищив 39 будинків, у яких проживали люди.

Фото: ДСНС