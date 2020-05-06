Погіршення погоди: кілька областей заллє дощами, у Карпатах – мокрий сніг

У четвер, 7 травня, вночі та вранці у західних, Житомирській, Київській, Чернігівській, вдень і у Вінницькій областях значні дощі, в Карпатах значний мокрий сніг, протягом доби у західних областях пориви вітру 15-20 м/с.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"7 травня вночі та вранці у західних, Житомирській, Київській, Чернігівській, вдень і у Вінницькій областях значні дощі, в Карпатах значний мокрий сніг; протягом доби у західних областях пориви вітру 15-20 м/с (1-й рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними синоптиків, 7 травня на високогір'ї Iвано-Франкiвської та у східній частині Закарпатської областей очікується значна снiголавинна небезпека (3-й рiвень).

У Києві, як повідомили в Укргідрометцентрі, вночі та вранці 7 травня також очікуються значні дощі (1-й рівень небезпечності, жовтий).