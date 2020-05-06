У Карпатах – сніг та 6° морозу

У Карпатах, зокрема, на горі Піп Іван, падає дрібний сніг, мороз -6 градусів.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

«Станом на 08:00 06.05.2020 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 30 м. Вітер північно-західний 11 м/с. Температура повітря -6°С. Падає дрібний сніг», - повідомляє рятувальний пост.

За інформацією управління ДСНС в Івано-Франківській області, на Прикарпатті очікують погіршення погодних умов. Через сильні дощі можливе підняття рівнів води у Дністрі до 1,7 м. В області оголошено штормове попередження.

«Протягом доби 6 травня по області та місту очікується значний дощ, в горах з мокрим снігом, посилення північно–західного вітру 15-20 м/с. (1 рівень небезпечності жовтий)», - попереджає ДСНС.

Піп Іван (також Піп Іван Чорногі́рський або Чорна Гора) — одна з найвищих вершин Українських Карпат, з висотою 2020,5 м.