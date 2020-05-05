Зливи майже всюди, сніг у Карпатах та до +22°: погода до вихідних

У вівторок, 5 травня, в Україні короткочасні дощі та грози, у східних, Сумській та Запорізькій областях подекуди град та шквали 15-20 м/с. Температура вдень 14-19°, на півдні та сході країни - до 22° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"В Україні 5 травня мінлива хмарність. Вдень повсюди помірні короткочасні дощі, крім західних областей, грози, у східних, Сумській та Запорізькій областях подекуди град та шквали 15-20 м/с. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 14-19°, на півдні та сході країни до 22° тепла", - йдеться у повідомленні.

6-7 травня в Україні буде хмарно з проясненнями. У західних, північних, Вінницькій, Черкаській областях помірні (6 травня в Карпатському регіоні значні) дощі, 7 травня на крайньому заході без опадів; на решті території 6 травня помірні дощі, 7 травня вночі без опадів, вдень невеликі дощі. Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с, 7 травня в західній частині пориви 15-20 м/с. Температура у західних областях вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°, 7 травня місцями до 17°; на решті території вночі 6 травня 8-13°, 7 травня (крім південно-сходу) 5-10°, вдень 12-17°, у південно-східній частині 17-22°.

На високогір'ї Карпат 6 травня значний сніг, 7 травня помірні опади (вдень місцями); вночі заморозки 0-3°, температура вдень 1-6° тепла.

8-9 травня у східних та південних, 8 травня місцями і у центральних областях невеликий дощ, на решті території без істотних опадів. Температура вночі 4-10° тепла; вдень 14-20°.

У Карпатах вночі 8 травня заморозки 0-2°, 9 травня 2-7° тепла; вдень 8-13°.

У столичному регіоні 5 травня мінлива хмарність, удень помірний короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вдень 17-19°, по області вдень 14-19° тепла.

6-7 травня у Києві буде хмарно з проясненням, часом дощ. Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6 травня 8-13°, 7 травня 5-10° тепла; вдень 12-17°.

8-9 травня у столиці без істотних опадів. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 15-20°.