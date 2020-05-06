Дощі, грози та шквальний вітер: синоптики прогнозують до 21° тепла

У середу, 6 травня, в Україні вдень короткочасні дощі й грози, місцями град та шквали вітру 15-20 м/с, температура вдень 13-18°, у східних, південно-східних областях та Криму до 21° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"В Україні 6 травня хмарно з проясненнями. Вдень в Україні помірні короткочасні дощі, у східних, більшості південних, Дніпропетровській та Полтавській областях місцями град та шквали 15-20 м/с; в Карпатському регіоні значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с, в Карпатах та на Прикарпатті вдень пориви 15-20 м/с. Температура у західних областях вдень 9-14°, на решті території вдень 13-18°, у східних, південно-східних областях та Криму до 21°", - йдеться у повідомленні.

У столиці та області 6 травня хмарно з проясненнями. Вдень помірний короткочасний дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вдень 14-16°, по області - 13-18°.