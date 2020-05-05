Грози з градом і мокрий сніг: в Україні значно погіршиться погода

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"В Україні 6 травня хмарно з проясненнями. Вночі у більшості західних, північних та центральних областей помірний, на решті території невеликий дощ; вдень в Україні помірні короткочасні дощі, у східних, більшості південних, Дніпропетровській та Полтавській областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с; в Карпатському регіоні значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с, в Карпатах та на Прикарпатті вдень пориви 15-20 м/с. Температура у західних областях вночі 3-8° тепла, вдень 9-14° (на високогір'ї Карпат вночі заморозки 0-3°, температура вдень 1-6° тепла); на решті території вночі 7-12°, вдень 13-18°, у східних, південно-східних областях та Криму до 21°", - йдеться у повідомленні.

7-8 травня в Україні також буде хмарно з проясненнями. Помірні, вночі 7 травня у західних областях значні дощі; у південній та східній частині, вдень 8 травня в Україні невеликі дощі; у західних областях 8 травня без опадів. Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с, 7 травня у західній частині пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9°, у західних областях 1-6° тепла (8 травня на ґрунті заморозки 0-3°), вдень в Україні 10-15° тепла; 7 травня у східній частині вночі 8-13°, вдень 16-21°. На високогір'ї Карпат 7 травня вночі значний, вдень помірний мокрий сніг, 8 травня без опадів; вночі заморозки 0-2°, температура вдень 1-6° тепла.

9-10 травня на Лівобережжі країни, вдень 10 травня і в західних та північних областях місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Температура вночі 4-10° тепла, 9 травня у західній частині 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°; вдень 9 травня 11-17° тепла, 10 травня 14-20°.

У столичному регіоні 6 травня хмарно з проясненнями. Вночі невеликий, вдень помірний короткочасний дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі у Києві близько 10°, вдень 14-16°, по області - вночі 7-12°, вдень 13-18°.

7-8 травня у Києві також хмарно з проясненнями. Помірні дощі (вночі 7 травня місцями), 8 травня вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 10-15°.

9-10 травня у столиці без опадів, лише вдень 10 травня місцями короткочасний невеликий дощ, гроза. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 9 травня 11-16°, 10 травня 15-20°.