Висохло озеро Святе, у якому понад 1000 років тому хрестили чернігівців

На околиці Чернігова, в заповідному урочищі "Святе", висохло озеро з такою ж назвою, де, за легендою, в 989 році приймали християнство чернігівці.

Доказове фото на своїй сторінці у Facebook розмістив директор Чернігівського літературно-меморіального музею-заповідника М.М. Коцюбинського Ігор Коцюбинський.

"Ось як виглядає озеро Святе, де начебто 989 року хрестили чернігівців", - підписав він фотографію.

У Чернігові висохло озеро Святе / Фото Наталії Потапчук, Ігоря Коцюбинського, Віталія Пацука

У коментарях під нею можна прочитати, що це добра нагода почистити й заглибити дно зі сподіванням, що вода в озері ще з’явиться. Інші дописувачі вважають, що водойму треба негайно рятувати.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, озеро Святе знаходиться на території старовинного лісопарку, що є залишком древніх чернігівських пралісів, які колись оточували місто дрімучою стіною. Тут і досі можна знайти сосни віком до 250 років та багатовікові дуби.

Читайте також: Рівень води в Десні на Чернігівщині впав до історичного мінімуму

Біля озера стоїть знак із написом, що в 989 році на цьому місці хрестили чернігівців. Донедавна водойма була однією з улюблених духовних святинь багатьох містян. Одні ходили туди хресним ходом, інші - відзначали на березі свята, а треті - добровільно прибирали сміття.

Міліти й заростати озеро почало вже давно. Тому ще в 2017 році на сайті Чернігівської міської ради була розміщена електронна петиція з пропозицією звернути увагу на висихання водойми, розчистити її, облагородити й перетворити на туристичний і духовний об’єкт із доріжками й вказівниками - за прикладом розвинених країн світу.

Петиція набрала необхідну для розгляду кількість голосів, але міськрада у задоволенні ініціативи відмовила. При цьому керувалася законодавством, яке забороняє на території об’єкта природно-заповідного фонду проводити заходи з підвищення його рекреаційних властивостей та розвитку туризму.

Ще одна петиція з подібними пропозиціями була розміщена нещодавно у квітні, коли водойма вже зникла. Можливо, тому підписи ініціатива збирає повільно.

У жовтні минулого року в соцмережі Facebook небайдужими чернігівцями була утворена група "Врятуємо Святе озеро". Там активісти об’єднуються заради прибирання сміття довкола водойми, переймаються питанням, як повернути озеро до життя і кого до цього залучати.

"Зараз ми пробуємо щось з озером придумати, щоб його відновити", - написав, зокрема, екологічний активіст Віталій Пацук.