У Чернівцях п'ятирічна дівчинка з COVID-19 почала самостійно дихати

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила директорка департаменту комунікацій Чернівецької ОДА Вікторія Гатрич.

"П'ятирічну дівчинку, яка лежить у реанімації обласної дитячої лікарні 4 травня відключили від апарату штучної вентиляції легень. Її стан покращується, хоча вона досі перебуває у реанімації", - сказала чиновниця.

Також вона повідомила, що наразі в реанімації немає інших дітей із підтвердженим коронавірусом чи з підозрою на нього.

Як повідомляв Укрінформ, 5-річну дівчинку з Чернівців госпіталізували 20 квітня з підозрою на кір. Після обстеження медики виявили у неї пневмонію, а пізніше підтвердили COVID-19. З 22 квітня дитину підключили до апарату ШВЛ.

Станом на 09:00 5 травня в Україні зафіксовано 12 697 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 366 нових випадків. Загалом з початку пандемії одужали 1875 осіб, 316 людей померли.

У Чернівецькій області підтвердили 1948 випадків інфікування COVID-19.