Під Житомиром відновлюють ліси, пошкоджені весняними пожежами

«Наприкінці минулого тижня працівники Богунського лісництва разом з директором підприємства Русланом Карчевським та головним лісничим Сергієм Дубницьким на трьох ділянках загальною площею 1 гектар посадили 5 тисяч штук саджанців сосни звичайної», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що саджанці вирощені за особливою технологією в спеціальних касетах, що дозволяє висаджувати їх упродовж всього вегетаційного періоду.

Рослини можуть прижитися на новому місці навіть тоді, коли оптимальні терміни для їх садіння минули.

В облуправлінні лісового господарства зазначили, що два тижні тому сильний вітер обірвав електричні дроти, від чого виникла пожежа в лісовому масиві Богунського лісництва поблизу Житомира. Вогонь практично знищив дворічні лісові культури.

Як повідомлялося, в Житомирській області пожежі виникли 16 квітня, вогонь пройшов 4300 га території та знищив 39 будинків, у яких проживали люди. Кабінет міністрів виділив 25 млн грн на ліквідацію наслідків пожеж у Житомирській області.

Фото: zt-lis.gov.ua