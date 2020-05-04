На Рівненщині медичний персонал перевіряють на COVID-19 у три черги

У Рівненській області через зростання кількості медиків, хворих на корона вірус, їх перевіряють уже в три черги.

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації

«Медичний персонал області перевіряють за допомогою ПЛР-тестів у три черги. COVID-19 виявлено у 168 медичних працівників. Це - 41 лікар, 78 медичних сестер, 45 молодших медичних сестер, два фармацевти, біолог та зубний технік. В тому числі, у Рівненській обласній клінічній лікарні перебуває 100 хворих медичних працівників. У більшості медиків із COVID-19 – безсимптомний перебіг хвороби. Переважно, вони інфікувалися через недіагностований коронавірус у пацієнтів», - йдеться у повідомленні.

Як повідомили кореспондентові агентства в обласному управлінні охорони здоров’я, алгоритм обстеження медичного персоналу за допомогою ПЛР-тестів складається із трьох хвиль.

Спочатку тестують медиків, які мають прояви гострих респіраторних хвороб. Потім - тих, які найближче контактують з хворими на COVID-19.

Пізніше - медиків, які контактували з медперсоналом, що лікують хворих на COVID-19, і членів родин лікарів, які мають прояви гострих респіраторних захворювань.

Станом на ранок 4 травня на Рівненщині зафіксовано 762 випадки захворювання на коронавірус. За добу виявлено 29 нових інфікованих на COVID-19.

Всього в області зареєстровано 18 летальних випадків.