Синоптики попереджають про грози, град та вітер до 20 м/с

В Україні у понеділок очікуються грози, шквали та підвищення рівнів води на річках басейнів Прута та Сірету.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

"4 травня в Україні грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Водночас у південних, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Рівненській областях збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Крім того, протягом 4 травня, внаслідок очікуваних значних опадів, на річках басейнів Прута та Сірету очікується підвищення рівнів води на 0,2-0,7 м над рівнями на 8 годину 3 травня, без негативних наслідків.