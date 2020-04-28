На Житомирщині горить Поліський природний заповідник

В Олевському районі Житомирської області виникло загорання трав’яного настилу, яке поширилося на лісовий масив Поліського природного заповідника, до гасіння залучалися літаки.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"У другій половині дня близько 15 год. в Олевському районі Житомирської області виникло загорання трав’яного настилу, яке розповсюдилось на лісовий масив Поліського природного заповідника поблизу с. Рудня-Перганська, місцями пожежа переходила у верхову", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що було організовано комплексне застосування наземних та авіаційних сил. За допомогою авіації ДСНС вдалося ліквідувати верхову пожежу, продовжуються роботи по локалізації горіння лісової підстилки, пеньків та деревини.

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До гасіння залучено 124 чол. та 26 од. техніки, в тому числі від ДСНС 59 чол. о/с та 14 од. техніки, з них 3 літаки АН-32П.

Фото: dsns.gov.ua