На Тернопільщині спалах COVID-19 у геріатричному центрі - захворіли майже всі пацієнти і медики

У Тернопільській області майже усі пацієнти закладу для людей похилого віку і медичний персонал захворіли на коронавірус.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У селі Бариш Бучацького району, де діє геріатричний центр та амбулаторія, на коронавірус захворіли 16 із 19-ти його пацієнтів. COVID-19 виявлено у 12 із 18 осіб персоналу. До Бучацької центральної районної лікарні доставлено 91-річну жінку», - сказав телефоном директор «Центру первинної медико-санітарної допомоги» Бучацької районної ради Сергій Головецький.

За його словами, решту недужих медичний персонал доглядає у пансіонаті. Деякі медики пішли на самоізоляцію вдома, інші – в окремих кімнатах цілодобово перебувають в окремих кімнатах нової амбулаторії.

Вн запевнив, що очолюваний ним Центр, як і амбулаторія у Бариші, має все необхідне, аби медики могли діяти у такій ситуації згідно із протоколом МОЗ України.

Як повідомляв Укрінформ, у Почаївській психоневрологічній лікарні кількість інфікованих коронавірусом зросла до 36. Більшість - пацієнти-чоловіки, які лікуються у закладі. Занедужало майже усе відділення, а жіноче , де 33 пацієнтки і яке розміщене на іншому поверсі, - наразі закрили на ізоляцію.

Станом на 28 квітня в Тернопільській області зафіксовано 664 випадків захворювань на коронавірус, померло 12 осіб.

Фото: КОДА