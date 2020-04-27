В Україні прогнозують грози та до 25° тепла

У вівторок, 28 квітня, вночі в Україні можливі заморозки на поверхні ґрунту, вдень від 8 до 22° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"28 квітня в Україні мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, у північних, північно-східних областях та в Карпатах на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень 14-19° тепла, у західних та Одеській областях до 22°, на високогір'ї Карпат 8-13°", - зазначається у повідомленні.

У Києві 28 квітня без опадів. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 16-18° тепла. У Київській області також сухо, вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень 14-19° тепла.

29 квітня в Україні без опадів, лише вдень у західних областях невеликі, на Закарпатті та в Карпатах помірні дощі, місцями грози. Пориви вітру 15-20 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 18-23°, на сході та півдні 15-20°.

30 квітня у західних, вдень і в північних, місцями центральних, Одеській та Миколаївській областях короткочасні дощі, подекуди грози, на решті території без опадів. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 18-23°, на заході країни 15-20°.

У Києві і Київській області 29 квітня без опадів, вдень 30 квітня можливий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 18-23°.

1 травня вночі в Україні, крім південного сходу, невеликий дощ, вдень у західних областях помірний, у південних та східних областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів.

2 травня вночі в західних областях, вдень на більшій частині території країни короткочасні дощі, грози. Температура вночі 5-11° тепла, вдень 16-22°, у східній частині до 25°, 2 травня у західних та північних областях 13-19°.

У Києві і Київській області 1 травня вночі невеликий дощ, вдень без опадів; температура вночі 5-10° тепла, вдень 16-21°.

2 травня вночі без опадів, вдень помірний короткочасний дощ, гроза; температура вночі 5-10° тепла, вдень 13-18°.