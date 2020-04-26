На Херсонщині запрацював міст, який блокували через закриті ринки

На Херсонщині запрацював міст, який блокували через закриті ринки

Укрінформ
На Херсонщині відновили рух автотранспорту на мосту через Дніпро, що був перекритий сільгоспвиробниками, які вимагали відкриття ринків для збуту вирощеної продукції.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила начальниця відділу комунікації ГУ НП в Херсонській області Тетяна Пшонь.

«Рух відновлено, громадяни розійшлися. Близько 16 години - поки виїхали всі, дуже велика черга була транспорту, тому що там перекривали рух», - сказала Пшонь.

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Як повідомили кореспонденту агентства у пресслужбі Херсонської ОДА, завтра, 27 квітня, об 11 годині відбудеться зустріч ініціативної групи учасників акції протесту з керівництвом ОДА.

Як повідомляв Укрінформ, на Херсонщині сільгоспвиробники 26 квітня зупинили рух автотранспорту через Антонівський (Херсонський міст), вимагаючи відкриття ринків в Україні. З ними на місці спілкувався заступник голови облдержадміністрації, який запропонував їм створити ініціативну групу та зустрітися 27 квітня об 11 годині для пошуку шляхів збуту продукції.

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