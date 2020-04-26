У Харкові зіткнулися "ВАЗ" та Audi, двоє загиблих

У Харкові унаслідок зіткнення двох автомобілів загинули двоє людей, ще одна постраждала.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

"26 квітня о 12:15 у Харкові на 512 км + 500 м автодороги "Київ-Харків-Довжанський" 75-річний водій легковика "ВАЗ", виїжджаючи з прилеглої території, не надав перевагу в русі автомобілю Audi під керуванням 34-річного чоловіка. В результаті сталося зіткнення транспортних засобів", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок ДТП загинули 75-річний водій та 73-річна пасажирка "ВАЗ".

51-річна жінка-пасажир іномарки з травмами доставлена до харківської лікарні.

Інформація внесена до Єдиного обліку Індустріального відділу поліції. Слідчим вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Всі обставини аварій наразі встановлюють поліцейські.