Закарпатський "король контрабанди" загинув у ДТП на Рівненщині - ЗМІ
Про це повідомляє відділ комунікації обласної поліції.
«Смертельна автопригода сталася сьогодні, 11 квітня, близько 06:40 на автодорозі «Київ-Чоп». Слідчим попередньо встановлено, що на автодорозі поблизу села Велика Омеляна водій автомобіля «Mercedes-Benz C-Class» - 45-річний житель Закарпатської області, - не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та на заокругленій ділянці дороги в’їхав у відбійник з подальшим перекиданням у кювет», - йдеться у повідомленні.
Закарпатський "король контрабанди" загинув у ДТП на Рівненщині
Внаслідок ДТП водій від отриманих травм загинув на місці події.
Водночас деякі ЗМІ повідомляють, що за кермом перебував відомий на Закарпатті контрабандист на прізвисько "Докі"
За фактом аварії розпочато досудове розслідування.