Закарпатський "король контрабанди" загинув у ДТП на Рівненщині - ЗМІ

У Рівненській області на трасі «Київ-Чоп» зранку в суботу загинув житель Закарпаття.

Про це повідомляє відділ комунікації обласної поліції.

«Смертельна автопригода сталася сьогодні, 11 квітня, близько 06:40 на автодорозі «Київ-Чоп». Слідчим попередньо встановлено, що на автодорозі поблизу села Велика Омеляна водій автомобіля «Mercedes-Benz C-Class» - 45-річний житель Закарпатської області, - не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та на заокругленій ділянці дороги в’їхав у відбійник з подальшим перекиданням у кювет», - йдеться у повідомленні.

Закарпатський "король контрабанди" загинув у ДТП на Рівненщині

Внаслідок ДТП водій від отриманих травм загинув на місці події.

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Водночас деякі ЗМІ повідомляють, що за кермом перебував відомий на Закарпатті контрабандист на прізвисько "Докі"

За фактом аварії розпочато досудове розслідування.