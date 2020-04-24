Синоптики не прогнозують опади на Житомирщині та Київщині

На території Київської та Житомирської областей опадів найближчими днями не очікується, а стан повітря у столиці в цілому у межах норми.

Про це заступник директора Українського гідрометцентру Анатолій Прокопенко повідомив на онлайн-брифінгу 24 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Протягом 24-25 квітня на території Київської та Житомирської областей істотних опадів не очікується... Хімічне забруднення атмосферного повітря в місті Києві знаходитсья переважно на рівні, характерному для квітня", — сказав Прокопенко.

Він додав, що в нормі і рівень радіації по областях.

"Радіоактивне забруднення в Київській та Житомирській областях залишається в межах природного фону і становить, за даними метеостанцій, 12-18 мікрорентген/год.

Як повідомляв Укрінформ, 16 квітня у Києві спостерігалася пилова буря та значне забруднення повітря.