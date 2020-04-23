В Україну йдуть потепління і дощі

У п’ятницю, 24 квітня, в Україні температура вночі 2-7° тепла, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-3°, вдень - 15-20° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"В Україні 24 квітня хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер західний та південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, у східних областях, на північному заході країни, Закарпатті та в Карпатах на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; температура вдень 15-20° тепла", - йдеться у повідомленні.

У столичному регіоні 24 квітня хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 5-7° тепла, вдень 17-19°, по області вночі 2-7° тепла, вдень 15-20°.

25-26 квітня в Україні також буде хмарно з проясненнями. Часом дощі, окремі грози, лише 25 квітня на півдні та сході країни, 26 квітня вночі у західних, вдень у північних областях без опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, 26 квітня на узбережжі морів 25 м/с. Температура вночі 5-10°, 26 квітня у західних областях 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень 25 квітня 14-19°, на крайньому заході, 26 квітня в Україні, крім сходу, 10-15° тепла.

25-26 квітня у Києві хмарно з проясненнями. 25 квітня вночі невеликий, вдень помірний дощ, місцями гроза; вітер південно-західний, 7-12 м/с; температура вночі 5-10°, вдень 14-19°. 26 квітня у Києві вночі помірний дощ, вдень без опадів; вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі місцями пориви 15-20 м/с; температура вночі 5-10°, вдень 10-15°.

27 квітня у східних, вночі і в Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій областях дощ, на решті території без опадів. 28 квітня переважно без опадів, лише вдень на північному заході та півночі країни невеликий дощ. Температура вночі 2-7° тепла; вдень 27 квітня 10-16°, 28 квітня 13-19°, на заході країни (27 квітня на Закарпатті) до 21°.

27-28 квітня у столиці буде переважно без опадів, лише вдень 28 квітня невеликий дощ.

Температура вночі 2-7° тепла; вдень 27 квітня 10-15°, 28 квітня 13-18°.