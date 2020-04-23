Компанія, яку рекомендує Кабмін, відмовилася поставити Житомиру апарати ШВЛ – мер
Про це під час брифінгу заявив Житомирський міський голова Сергій Сухомлин, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Ми ще декілька тижнів тому підписали договір на закупівлю апаратів ШВЛ і після того компанія відмовилася від їх постачання у зв’язку з тим, що країни Європи та Америки обмежили продаж апаратів ШВЛ. Тому цей контракт неможливо було виконати з компанією-постачальником. Хоча вона на сайті Кабміну значиться як одна із 10, яка заслуговує на довіру і дійсно може постачати апарати ШВЛ», - розповів Сухомлин.
За його словами, на засіданні виконавчого комітету міськради перерозподілили кошти, передбачені на медицину, аби спрямувати їх на закупівлю апаратів ШВЛ. Після наради з лікарями та анестезіологами прийняли рішення про придбання швейцарського обладнання, бо хоч воно й дорожче, але надійне.
Мер повідомив, що медзклади Житомира мали 41 апарат ШВЛ. Нещодавно два подарували благодійники і наразі очікують на ще один такий. Крім того, за кошти міського бюджету планують купити близько 5, а один – за кошти субвенції на соціально-економічний розвиток із держбюджету.
Раніше Сухомлин інформував, що для лікарень Житомира за кошти міського бюджету замовили 7 апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ) американського виробництва.
Як повідомляв Укрінформ, у медичних закладах Житомирщини готові до використання 192 апарати штучної вентиляції легень, а ще 67 потрібно відремонтувати.