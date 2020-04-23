Компанія, яку рекомендує Кабмін, відмовилася поставити Житомиру апарати ШВЛ – мер

Компанія, яку Кабінет міністрів рекомендує для замовлення апаратів ШВЛ, попри підписаний договір, відмовилася поставити Житомиру необхідне обладнання.

Про це під час брифінгу заявив Житомирський міський голова Сергій Сухомлин, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми ще декілька тижнів тому підписали договір на закупівлю апаратів ШВЛ і після того компанія відмовилася від їх постачання у зв’язку з тим, що країни Європи та Америки обмежили продаж апаратів ШВЛ. Тому цей контракт неможливо було виконати з компанією-постачальником. Хоча вона на сайті Кабміну значиться як одна із 10, яка заслуговує на довіру і дійсно може постачати апарати ШВЛ», - розповів Сухомлин.

За його словами, на засіданні виконавчого комітету міськради перерозподілили кошти, передбачені на медицину, аби спрямувати їх на закупівлю апаратів ШВЛ. Після наради з лікарями та анестезіологами прийняли рішення про придбання швейцарського обладнання, бо хоч воно й дорожче, але надійне.

Мер повідомив, що медзклади Житомира мали 41 апарат ШВЛ. Нещодавно два подарували благодійники і наразі очікують на ще один такий. Крім того, за кошти міського бюджету планують купити близько 5, а один – за кошти субвенції на соціально-економічний розвиток із держбюджету.

Раніше Сухомлин інформував, що для лікарень Житомира за кошти міського бюджету замовили 7 апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ) американського виробництва.

Як повідомляв Укрінформ, у медичних закладах Житомирщини готові до використання 192 апарати штучної вентиляції легень, а ще 67 потрібно відремонтувати.