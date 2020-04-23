Зв’язали касира та вкрали гроші: в Одесі злодії напали на обмінник

У ніч проти 23 квітня група зловмисників скоїла розбійний напад на пункт обміну валюти. Зловмисники зв'язали касира і заволоділи 200 тисячами гривень, 2,2 тис. доларів та 400 євро.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомило джерело в Одеському главку Нацполіції.

"Розбійний напад на обмінний пункт у Малиновському районі стався близько 2-ї год. У приміщення увірвалися троє зловмисників у масках, зв'язали касира, зламали касовий апарат і забрали значну суму валюти", розповів співрозмовник агентства.

За попередніми даними, викрадено 200 тис. грн, понад 2,2 тис. дол. і 400 євро.

За фактом нападу відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

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У відділі комунікацій Одеського главку Нацполіції факт розбійного нападу на обмінник кореспонденту Укрінформу підтвердили, але жодних подробиць не надали.

Фото: Думская