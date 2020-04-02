Двоє одеських патрульних постануть перед судом за катування

Слідчі Держбюро розслідувань передали на розгляд суду обвинувальний акт стосовно двох патрульних з Одеси, яким інкримінують катування з метою вибити зізнання у скоєнні злочину.

Про це повідомляє ДБР.

"За катування в пункті поліції одеські патрульні постануть перед судом. Слідством установлено, що 1 червня 2019 року правоохоронці під час здійснення патрулювання залізничного вокзалу Одеси побачили двох громадян, які були в стані алкогольного сп’яніння. Поліцейські вирішили змусити останніх зізнатися у крадіжці золотого ланцюжка, якої вони не вчиняли", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поліцейські незаконно затримали громадян і доставили до опорного пункту поліції, де інспектор почав чинити психологічний тиск і бити одного з них. Аби знущання з товариша припинилися, другий потерпілий був змушений віддати власний ланцюжок, який не був золотим. Проте поліцейський почав і йому завдавати ударів.

Потерпілі благали припинити протиправні дії, заявляючи про проблеми зі здоров’ям, а також про намір звернутися до правоохоронних органів. Але це лише обурювало поліцейських, які продовжували побиття зі ще більшою жорстокістю, зазначають у ДБР.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснювала прокуратура Одеської області.

Катування з метою спонукати потерпілого чи іншу особу вчинити дії, що суперечать їхній волі, у тому числі отримати зізнання, було кваліфіковано за ознаками ч. 2 ст. 127 КК.

У разі доведення вини обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років.