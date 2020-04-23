На Вінниччині правоохоронці розслідують смертельну ДТП за участі поліцейського

На Вінниччині правоохоронці розслідують обставини смертельної аварії за участі поліцейського, який у четвер у селі Дорожне Вінницького району збив пішохода.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Вінницької області.

«23 квітня на автодорозі Вінниця – Калинівка сталась дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Skoda Fabia, внаслідок якої загинув пішохід. За кермом знаходився працівник поліції, який перебував поза службою. За результатами освідування, він тверезий. Слідчим управлінням поліції розпочато кримінальне провадження. Про подію повідомлено ДБР», - йдеться у повідомленні.

Аварія сталась у селі Дорожне Вінницького району близько 3-ї години. За попердньою інформацією слідчого управління ГУ НП, 36-річний водій автомобіля Skoda Fabiа допустив наїзд на пішохода, який перебігав проїзну частину дороги. Ушкодження, отримані потерпілим, виявились несумісними з життям. 46-річний житель Дніпропетровської області загинув на місці події.

Водій автомобіля на місце події викликав швидку допомогу та поліцію. Поліцейський пройшов медичне освідування, згідно з яким він був тверезим. У нього відібрано зразки крові для проведення експертизи.

Слідчим управлінням ГУ НП у Вінницькій області розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого), за що передбачено до 8 років позбавлення волі.

На місці події проведені першочергові слідчі дії. Автомобіль вилучено та поміщено на штрафмайданчик. Матеріали провадження будуть скеровані до Державного бюро розслідувань для подальшого розслідування.

Начальником ГУ НП у Вінницькій області призначено службове розслідування. На період досудового розслідування поліцейського відсторонено від виконання службових обов’язків.

Фото: npu.gov.ua