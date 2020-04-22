Заморозки, дощі та до +21°: чого чекати від погоди найближчими днями

У четвер, 23 квітня, в Україні буде хмарно з проясненнями, переважно без опадів. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту і в повітрі місцями заморозки; вдень 12-17° тепла, на заході країни до +19°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"В Україні 23 квітня хмарно з проясненнями. Без опадів, лише вдень на півночі Лівобережжя місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, в Україні, крім крайнього півдня та Закарпаття, заморозки на поверхні ґрунту 0-5°, в Карпатах, Сумській та східних областях і в повітрі 0-5°; вдень 12-17° тепла, на заході країни до 19°, на високогір'ї Карпат 4-9° тепла", - йдеться у повідомленні.

24-25 квітня в Україні також буде хмарно з проясненнями. 24 квітня без істотних опадів, лише вдень на Лівобережжі невеликий дощ, 25 квітня вночі у західній частині, вдень в Україні, крім південних та більшості східних областей, часом дощ. Вітер західний та південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла; вдень 13-18°, 24 квітня на Закарпатті, 25 квітня на Одещині до 21°.

26 квітня в більшості областей, 27 квітня вночі на Лівобережжі, вдень у східних областях невеликий, місцями помірний дощ, на решті території без опадів. Температура вночі 3-8° тепла, 27 квітня, крім півдня та сходу, 1-6° тепла; вдень 9-15°, 26 квітня на півдні та сході, 27 квітня на Закарпатті до 18°. У Карпатах 26 квітня невеликий дощ з мокрим снігом, 27 квітня без опадів; температура вночі та вдень 1-6° тепла (вночі 27 квітня заморозки у повітрі 0-3°).

У столичному регіоні 23 квітня хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 2-4° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°, вдень 14-16° тепла, по області вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, вдень 12-17° тепла.

24-25 квітня у Києві буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів, лише вдень 25 квітня часом дощ. Вітер західний та південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 13-18°.

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26 квітня у столиці невеликий дощ, 27 квітня без опадів. Температура вночі 26 квітня 3-8°, 27 квітня 1-6° тепла; вдень 9-14°.