Синоптики прогнозують заморозки у кількох областях

В Україні уночі 23 квітня заморозки на поверхні ґрунту 0-5°, в Сумській та східних областях заморозки і в повітрі.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Уночі 23 квітня в Україні, крім крайнього півдня та Закарпаття, заморозки на поверхні ґрунту 0-5° (І рівень небезпечності - жовтий), в Сумській та східних областях заморозки і в повітрі (сильні) 0-5° (ІІ рівень небезпечності - помаранчевий)", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, на Київщині вночі 23 квітня заморозки на поверхні ґрунту 0-5° (І рівень небезпечності - жовтий).