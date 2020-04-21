В Україну йдуть дощі: де і коли "підмочить" найбільше

У середу, 22 квітня, температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту, крім крайнього півдня та Закарпаття, заморозки 0-3°; вдень 10-15° тепла, на Закарпатті до плюс 18°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"В Україні 22 квітня хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень у східних, Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях місцями пориви 15-18 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, в Україні, крім крайнього півдня та Закарпаття, заморозки на поверхні ґрунту 0-3°; вдень 10-15° тепла, на Закарпатті до 18°", - йдеться у повідомленні.

23-24 квітня у країні очікується мінлива хмарність, без опадів, лише вдень 23 квітня місцями в північних областях, 24 квітня в Україні, крім півдня, невеликий дощ. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, 23 квітня в Україні, крім Закарпаття, 24 квітня на Лівобережжі заморозки на поверхні ґрунту 0-3°; вдень 12-17° тепла.

25 квітня у західних та північних областях вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний дощ, на решті території без опадів. 26 квітня невеликі та помірні дощі, лише вночі на південному сході країни без опадів. Температура вночі 3-9° тепла, вдень 13-19°, 26 квітня у західних, північних та місцями в центральних областях 10-16°. У Карпатах дощ, 26 квітня з мокрим снігом; температура вночі та вдень 1-6° тепла (вдень 25 квітня 4-9° тепла).

У столичному регіоні 22 квітня хмарно з проясненнями, без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 11-13°, по області - вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 10-15° тепла.

23-24 квітня у Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень невеликий дощ (23 квітня місцями). Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, 23 квітня на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень 12-17° тепла.

25 квітня у столиці вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний дощ; температура вночі 3-8° тепла, вдень 13-18°. 26 квітня невеликий дощ; температура вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°.