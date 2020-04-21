Лісові пожежі: “мінус” один осередок, два - локалізовані

У Чорнобильській зоні на Київщині рятувальники продовжують гасити пожежі: поблизу селища Корогод ліквідовано осередок.

Про це заявив директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук на онлайн-брифінгу 21 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У Чорнобильській зоні ліквідовано осередок пожежі поблизу селища Корогод, який вчора був локалізований, на цей час основні зусилля спрямовані на гасіння трьох осередків поблизу населених пунктів Розсоха, Крива гора та Рудьки і торфовищ в осередках, пройдених вогнем", — повідомив він.

У ДСНС додали, що для облаштування протипожежних розривів залучено важку інженерну техніку та додатково вісім шляхопрокладачів Збройних сил України. Інженерною технікою створено 515 км мінералізованих смуг.

Загрози об’єкту "Укриття", сховищу радіаційних відходів та іншим критичним об’єктам Зони відчуження немає.

Крім того, в Овруцькому районі Житомирщини локалізували два осередки пожежі на території Виступовицького лісництва та Словечанського лісгоспу.

"У Житомирській області, станом на 14 год. 21 квітня, силами ДСНС надається допомога працівникам лісгоспів на території ДП "Овруцьке ЛГ", "Овруцьке СЛГ", щодо гасіння окремих осередків тління трав'яного настилу, пеньків та деревини. Осередок горіння ДП "Овруцький спец. ЛГ Виступовицьке лісництво" поблизу сіл Жолудівка та Журба локалізовано. Продовжуються роботи по гасінню окремих осередків тління трав'яного настилу, пеньків та деревини всередині локалізованих ділянок", - йдеться у повідомленні пресслужби ДСНС України.

Зазначається, що пожежу лісової підстилки на території Словечанського ЛГ локалізовано.

Як повідомлялося, пожежу в Чорнобильській зоні гасять з 4 квітня. Наразі там тліють окремі осередки сухої трави, пеньки, деревина. Збитки попередньо оцінюються у десятки мільйонів гривень.

За інформацією голови Житомирської ОДА Віталія Бунечка, внаслідок поширення вогню серед лісових масивів знищено та пошкоджено 43 нежитлові та 38 житлових будинків, найбільшої шкоди завдано селам Нижня Рудня, Острови, Магдин та Лічмани.