Житомирщина у вогняному полоні

Поліція розпочала розслідування причин пожеж, які охопили 7 тис. га території області

Ледве Житомирщина оговталася від пожежі, яка тривала 10 днів у Народицькому спецлісгоспі та на території заповідника «Древлянський», як в Овруцькому районі 16 квітня вогонь охопив понад 4 тисячі гектарів території, знищуючи на своєму шляху ліс і села.

Овруцький район – один із тих, який свого часу найбільше в області постраждав від наслідків аварії на ЧАЕС, а пожежі вкотре привернули увагу до проблем його території, яка межує з Білоруссю. До того ж, практично поряд, у Київській області, з 4 квітня горить Зона відчуження.

Тож масштабні лісові пожежі разом зі стрімким зростанням кількості хворих на коронавірус стали наразі найбільшими викликами для Житомирщини.

Вище керівництво держави провело свій Великдень в області, й вся увага наразі прикута до того, аби швидко локалізувати та ліквідувати пожежу, а також допомогти людям, чиї будинки вона знищила.

Віталій Бунечко

Про житомирські ліси та надра востаннє так гучно говорили в Олевську, коли 12 серпня 2019 року президент представляв там нового голову ОДА Віталія Бунечка. Тоді глава держави публічно заявив, що керівники обласної поліції, СБУ, прокуратури й управління лісового та мисливського господарства мають звільнитися. Натомість новопризначеному очільнику області Зеленський поставив завдання навести лад із незаконним вирубуванням лісів та видобутком бурштину.

Наразі Житомирщина знову – проблема №1 на державному порядку денному, бо її ліс палає і його конче треба рятувати.

Мережу облетіли фото і відео з місця пожежі, які наводять жах і викликають тривогу та співчуття до рятувальників і місцевих жителів, що залишилися без даху над головою.

Влада на всіх рівнях запевняє, що ситуація на півночі Житомирщини контрольована, а сил і засобів для приборкання пожежі вдосталь. Утім вогонь поки що невблаганний. Його локалізують, але ліквідувати повністю не можуть.

ВОГОНЬ ПРОЙШОВ 4300 ГА ТЕРИТОРІЇ

Пожежа розпочалася 16 квітня після 12.00 поблизу села Рудня Овруцького району, де на площі 4 га зайнялася суха трава. Згодом поширення вогню не допустили на село та митний пост «Виступовичі», але він перекинувся на 3 га лісу. На вечір полум’я вже охопило 50 га території. Наступного дня до ліквідації стихії окрім рятувальників, лісівників та спецтехніки залучили три літаки АН-32П від ДСНС, а потім пожежний потяг і військову техніку. На допомогу прибули і рятувальники з інших областей.

Пожежа поширилася на територію Ігнатпільського, Виступовицького, Ситовецького, Слобідського, Піщаницького та Гладковицького лісництв. Найбільшої шкоди вогонь завдав селам Нижня Рудня, Острови, Магдин і Личмани. 17 квітня прокуратура області повідомила, що розпочато кримінальне провадження за фактом знищення вогнем близько 40 будинків в Овруцькому районі.

Клопоту рятувальникам і лісівникам додали й одночасні пожежі у 6 лісництвах сусіднього Олевського району, що тривали упродовж 17-18 квітня.

За інформацією Держлісагентства, востаннє такі масштабні пожежі зафіксовано 24 роки тому. При цьому, Укргідрометцентр фіксував сильні шквальні вітри, яких не було упродовж останніх 8 років. Пориви сягали до 35 метрів за секунду, а це сприяло швидкому поширенню вогню.

До того ж, гасіння пожеж ускладнила відсутність опадів узимку, через що рівень води в екосистемах знизився на 1,5-2 метри, висохли болота, а жару до вогню додає висока суха трава.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко вважає, що боротьбу зі стихією ускладнює безгосподарність у лісах. Оскільки впродовж останніх 30 років у лісах практично не створювали спеціальних протипожежних просік, які б дозволяли зупиняти вогонь в окремих кварталах, не даючи пожежі поширюватися і набувати катастрофічних масштабів. Він вважає, що Держлісагентству треба переглянути політику протипожежної безпеки, аби націлити її не на боротьбу з наслідками пожеж, а на їх попередження.

Загалом вогонь пройшов 4300 га території, а дим від пожеж на Житомирщині та в Зоні відчуження відчули жителі Житомирської, Київської, Чернігівської, Вінницької та Полтавської областей.

Станом на ранок 21 квітня в Овруцькому районі залишився 1 нелокалізований осередок пожежі. До ліквідації наслідків вогняної стихії зараз залучено 1069 людей і 155 одиниць техніки.

ВЕРСІЇ ПОЖЕЖІ: ОФІЦІЙНІ ТА НЕОФІЦІЙНІ

18 і 19 квітня в Овручі проведено дві оперативні наради. На Великдень туди окрім обласного керівництва приїхав міністр внутрішніх справ, керівник Офісу президента, голова ДСНС, секретар РНБО, голова Держлісагенства.

Першим дві ймовірні версії масштабної лісової пожежі озвучив на брифінгу 18 квітня голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

«Що може бути першопричиною загоряння, встановить слідство, але не можна виключати кілька факторів, зазначив він. – Зараз можу сказати, що одним із факторів був буревій, який піднявся 16 квітня і спричинив аварію на електромережах. Іншою причиною є можливі підпали, необережне поводження з вогнем. Тому ми точно не виключаємо людський фактор». Наступного дня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав ті самі попередні версії виникнення пожеж. На його думку, є підстави говорити про навмисний підпал. Міністр запевнив, що за 3-4 дні пожежу вдасться подолати.

На нараді також розглядалося питання відповідальності власників землі, які можуть мати відношення до виникнення підпалів. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данилов і запевнив, що «висновки не забаряться».

За словами радника голови МВС Зоряна Шкіряка, у МВС України не виключають, що пожежі спочатку в Чорнобильській зоні, а згодом і в Житомирській області, можуть бути результатом спланованої диверсії.

Користувачі Facebook, коментуючи дописи голови ОДА щодо ситуації в Овруцькому районі, висувають власні версії. Одна з них: пожежі – це спроба приховати незаконні вирубки лісу. А активісти з Овруцького району звертають увагу на те, що полум’я охопило території, де в перспективі можна видобувати бурштин і берилій.

Наразі у МВС створили спеціальну групу з протидії підпалам, а Національна гвардія почала антидиверсійну операцію. Міністр Аваков пообіцяв, що палії не відбудуться штрафом.

ДЕРЖАВА ОБІЦЯЄ ПОГОРІЛЬЦЯМ КОМПЕНСАЦІЮ

Усього через пожежу в Овруцькому районі згоріло 39 будинків. Найбільше постраждали села Магдин і Личмани, звідки евакуювали 48 людей (їх тимчасово поселили в будинку культури села Гладковичі).

В опублікованих у соцмережах відео люди із Личманів розповідають, що село горіло з трьох боків одночасно і пробиратися в пошуках порятунку їм довелося крізь палаючі дерева. Місцеві нарікають, що пожежники не одразу взялися до ліквідації вогню.

Утім, коли пожежу в селах локалізували, господарі повернулися на згарища з наміром відбудовувати втрачені оселі. Голова ОДА повідомив, що людських жертв нема й анонсував збір допомоги для постраждалих, адже їм потрібні теплі речі, будматеріали, велосипеди, корм для худоби.

За словами Віталя Бунечка, у селах Личмани і Магдин, які були відселені після аварії на ЧАЕС, люди оселилися близько 10 років тому. Через свої релігійні переконання вони жили окремо від інших, займалися землеробством і розведенням худоби.

Тим часом, поки влада веде підрахунок збитків і розмірковує – де взяти гроші, щоб допомогти постраждалим, до збору необхідних речей одразу долучилися волонтери і громадськість.

Лише за добу вдалося забезпечити речами першої необхідності та одягом два села на Житомирщині, повідомив голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко. Крім того, волонтери почали збір коштів на те, аби допомогти рятувальникам запчастинами до автомобілів, засобами зв’язку, оприскувачами.

«Ніхто навіть не очікував, що буде такий фідбек. Волонтери з місць кажуть, що не встигають присісти, бо телефони розриваються. З усієї України люди їм телефонують та щось пересилають», – зауважив Ємельяненко.

Овруцький райвідділ ДСНС України у Житомирській області подякував усім людям, які на Великдень привезли рятувальникам продукти і паски.

Тим часом за підсумками наради в Овручі 19 квітня керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що постраждалі від пожеж оперативно отримають допомогу. А наступного дня Офіс повідомив, що питання про виділення грошей для підтримки потерпілих розгляне Кабмін. За попередніми даними, як доповіли президенту, сума збитків становить 25 млн грн. Багато згорілих будинків були порожніми. За даними голови Житомирської ОДА, шкоди від лісової пожежі було завдано на площі 2000 гектарів.

Уранці 21 квітня поліція області повідомила, що розпочала розслідування причин масштабних пожеж, які виникли минулого тижня у п’яти районах Житомирщини й охопили понад 7 тис. га території.

Наразі жителі області сподіваються, що пожежі нарешті вдасться ліквідувати, хоч синоптики на найближчі дні й не обіцяють дощу. Без відповіді поки що залишаються питання: чи знайдуть і покарають усіх винних і чи зроблять для себе висновки посадові особи, відповідальні за стан лісів і пожежну безпеку.

Ірина Чириця, Житомир

Фото Віталія Юшкевича та з відкритих джерел