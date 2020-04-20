Американський есмінець USS Porter виходить з Чорного моря

Ескадрений міноносець американських Військово-морських сил USS Porter у понеділок завершив виконання завдань у Чорному морі та взяв курс на Середземне море.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Шостого флоту ВМС США.

"Після проведення морських операцій з безпеки ракетний есмінець класу Ерлі Берк USS Porter (DDG 78) 20 квітня розпочав похід з Чорного моря до Середземного моря", - зазначається в повідомленні.

Під час перебування в Чорноморській акваторії, американський есмінець "зосереджувався на виконанні оперативних вимог та завдань". При цьому, як відзначили в Шостому флоті ВМС США, USS Porter виконував задачі в умовах глобального реагування на пандемію COVID-19.

При цьому інформується, що американський бойовий корабель взаємодіяв у Чорному морі з румунським фрегатом Regina Maria (F222), "продемонструвавши потужність та співпрацю в межах альянсу НАТО".

Есмінець USS Porter став другим бойовим кораблем ВМС США, який відвідав Чорне море з початку 2020 року. У січні подібний рейс здійснив USS Ross (DDG 71). Обидва кораблі належать Шостому флоту ВМС США, який базується в Неаполі (Італія) та проводить повний спектр операцій навколо Африки і Європи.