У Тернополі горить п'ять гектарів очерету

У Тернополі у неділю сталося загоряння очерету вздовж річки Серет.

Про це повідомляє ДСНС у Facebook.

"19 квітня до ДСНС надійшла інформація, що у м.Тернопіль вздовж р.Серет сталося загорання очерету на площі близько 5 га. До гасіння залучено 14 чол. особового складу та 4 одиниці техніки ДСНС", - йдеться у повідомленні.

О 15.56 загоряння очерету локалізовано.

Як повідомляв Укрінформ, з 4 квітня пожежники гасять пожежі у Чорнобильській зоні. Наразі там тліють окремі осередки сухої трави, пні, деревина.

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Окрім того, за даними ДСНС, пожежі у Житомирській області станом на 19 квітня охопили територію 4 090 гектарів. Нині там 9 осередків горіння, з яких 5 локалізовані.