Аваков — про житомирські пожежі: За три-чотири дні подолаємо

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков впевнений, що рятувальникам вдасться за три-чотири дні повністю ліквідувати пожежі в Житомирській області.

Про це він написав у Twitter за результатами робочої поїздки та наради в регіоні.

Зокрема, за словами Авакова, рятувальники, 50 одиниць техніки та авіація працюють цілодобово. «Врятовано 4 села. За 3-4 дні подолаємо», - заявив міністр.

Як повідомлялося, вранці 19 квітня керівник Офісу Президента Андрій Єрмак разом із секретарем Ради національної безпеки і оборони Олексієм Даніловим і главою МВС Аваковим на вертольоті здійснили обліт районів лісових пожеж у Житомирській області.

Також було проведено засідання оперативного штабу в Овручі, на якому заслухано доповіді керівників обласної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державного агентства лісових ресурсів, представників районних адміністрацій.

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За даними ДСНС, пожежі у Житомирській області станом на 19 квітня охопили територію 4090 гектар. Нині там 9 осередків горіння, з яких 5 локалізовані.

За інформацією голови Житомирської ОДА Віталія Бунечка, внаслідок розповсюдження вогню серед лісових масивів знищено та пошкоджено 43 нежилих і 38 жилих будинків, найбільшої шкоди завдано селам Нижня Рудня, Острови, Магдину та Личмани.