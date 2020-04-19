Радіонукліди чорнобильського походження цілодобово моніторять у повітрі

Наявність радіонуклідів чорнобильського походження в повітрі через пожежі в Чорнобильській зоні цілодобово відстежує Український гідрометеорологічний інститут.

Про це повідомляє МВС України у Facebook з посиланням на ДСНС.

"Відділом радіаційного моніторингу навколишнього середовища Українського гідрометеорологічного інституту у цілодобовому режимі відслідковується наявність радіонуклідів чорнобильського походження в повітрі", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, за даними ДСНС, пожежі у Житомирській області станом на 19 квітня охопили територію 4 090 гектарів. Нині там 9 осередків горіння, з яких 5 локалізовані.

Пожежу в Чорнобильській зоні гасять з 4 квітня. Наразі там тліють окремі осередки сухої трави, пні, деревина.