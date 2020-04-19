Рятувальники розповіли, чому так довго не можуть загасити пожежі на Житомирщині

Довготривалий процес гасіння пожеж на Житомирщині пов'язаний з неможливість доступу особового складу до окремих осередків пожеж, через захаращеність лісових масивів та відсутністю доріг.

Про це на брифінгу сказав директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації Володимир Демчук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Стосовно ситуації у Житомирській області, то станом на ранок 19 квітня проводяться гасіння 9 осередків горіння і тління трав'яної підстилки. Довготривалий процес гасіння пожеж на Житомирщині пов'язаний з неможливість доступу особового складу до окремих осередків пожеж через захаращеність лісових масивів та відсутністю доріг",- сказав Демчук.

Він також зазначив, що паралельно у Зоні відчуження продовжується вжиття заходів з локалізації та гасіння чотирьох осередків пожеж поблизу населених пунктів. У лісових масових працює важка інженерна техніка ДСНС, Збройних сил та Національної гвардії.

"У важкодоступних та болотистих ділянках пробивається дороги для проїзду пожежної техніки до окремих осередків пожеж. Працює пожежна авіація, зокрема 3 вертольоти. Радіаційний фон у місті Києві, Київській області та Зоні відчуження в межах природних фонових значеннях. До ліквідації пожеж у Зоні відчуження залучено понад 700 осіб та понад 150 одиниць техніки", - зауважив Демчук.

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Як повідомляв Укрінформ, на Житомирщині 9 осередків горіння, з яких 5 локалізовані, на Київщині локалізують 4 осередки.

Додатково в складі зведеного загону для допомоги в ліквідації лісових пожеж 18 квітня направлено 12 одиниць техніки та 60 чоловік особового складу ДСНС Івано-Франківської та Тернопільської областей.

До гасіння залучено 960 чоловік та 156 одиниць техніки, з них від ДСНС 185 чоловік особового складу та 43 одиниці техніки, у тому числі три літаки АН-32П, якими 18 квітня здійснено 21 скид (168 тонн води).

Радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,012 мР/год, Київська область – в межах 0,011 мР/год при допустимому фоні 0,05 мР/год, м. Чорнобиль – 0,021 мР/год., на КДП Дитятки 0,02 мР/год. при контрольно допустимому рівні до 0,055 мР/год.).

Фото: ДСНС