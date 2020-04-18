На Житомирщині досі вирують чотири великі пожежі

На півночі Житомирщини триває 4 великі пожежі, до їх ліквідації залучено авіацію.

Про це на брифінгу в Житомирі розповів голова Державного агентства лісових ресурсів Андрій Заблоцький, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Станом на сьогодні більшість займань локалізовані. Залишилися тільки 4 великі пожежі, координати яких за результатами обльоту передали до ДСНС, і за ними працює авіація. Очікуємо, що найближчими днями ситуація буде контрольована», - сказав Заблоцький.

Він запевнив, що сил і засобів достатньо, аби гасити пожежі і не дати їм поширитися.

За словами Заблоцького, до гасіння пожеж залучено 1073 особи, понад 100 одиниць техніки, авіацію, військову техніку, пожежний потяг. Ліквідувати пожежу допомагають підрозділи ДСНС із 6 областей.

У свою чергу, заступник начальника Управління ДСНС у Житомирській області Олег Шахрай зауважив, що додатково в область прибудуть 12 спецавтомобілів та 60 рятувальників з Івано-Франківської та Тернопільської областей.

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Голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко додав, що вогнем охоплено загалом 4240 гектарів.

Як повідомляв Укрінформ, 16 квітня до ДСНС надійшла інформація, що поблизу с. Рудня та с. Виступовичі на території Виступовицького лісництва сталося займання сухої трави та лісової підстилки.

Згодом пожежа поширилася на інші села – Острови, Дівошин, Журба, Магдин та Личмани Овруцького району, знищивши близько 40 будинків. Крім того, вогонь перекинувся на лісові насадження, унаслідок чого виникли пожежі у ДП «Словечанський лісгосп АПК», ДП «Овруцьке спеціалізоване лісове господарство», ДП «Словечанське лісове господарство» ДП «Овруцьке лісове господарство».

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом знищення вогнем лісових масивів на території Овруцького району (ч. 1 ст. 245 КК України).

Наразі у Виступовицькому та Бережестському лісництвах тліє трава на площі близько 2,7 тисячі гектарів. Суха вітряна погода ускладнює гасіння.

Вогнеборці також залучені до гасіння на територіях ще трьох лісництв Олевського району.

Фото: ДСНС