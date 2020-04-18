У Житомирській ОДА назвали дві ймовірні причини лісової пожежі

Голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко назвав дві попередні причини лісової пожежі в Овруцькому районі, що виникла 16 квітня і триває досі.

Про це він поінформував під час брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Що може бути першопричиною загоряння, встановить слідство, але не можна виключати декілька факторів. Зараз можу сказати, що одним із факторів був буревій, який піднявся 16 квітня і спричинив аварію на електромережах. Іншою причиною є можливі підпали, необережне поводження з вогнем, тому ми точно не виключаємо людський фактор», - акцентував Бунечко.

За його словами, після ліквідації пожежі проведуть всі необхідні експертизи з метою встановлення її причини.

Як повідомляв Укрінформ, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом знищення вогнем лісових масивів на території Овруцького району Житомирської області (ч. 1 ст. 245 КК України).

16 квітня до ДСНС надійшла інформація, що поблизу с. Рудня та с. Виступовичі на території Виступовицького лісництва сталося займання сухої трави та лісової підстилки.

Згодом пожежа поширилася на інші села – Острови, Дівошин, Журба, Магдин та Личмани Овруцького району, знищивши близько 40 будинків. Крім того, вогонь перекинувся на лісові насадження, унаслідок чого виникли пожежі у ДП «Словечанський лісгосп АПК», ДП «Овруцьке спеціалізоване лісове господарство, ДП «Словечанське лісове господарство» ДП «Овруцьке лісове господарство».

Наразі у Виступовицькому та Бережестському лісництвах тліє трава на площі близько 2,7 тисячі гектарів. Суха вітряна погода ускладнює гасіння.

Вогнеборці також залучені до гасіння вогню на територіях ще трьох лісництв Олевського району.

За словами радника голови МВС Зоряна Шкіряка, у МВС України не виключають, що ситуація з пожежами котра відбувається навколо столиці, спочатку в Чорнобильській зоні, а зараз і в Житомирській області, може бути результатом спланованої диверсії.

Пожежу в Чорнобильській зоні гасять з 4 квітня. Наразі там тліють окремі осередки сухої трави, пні, деревина.

фото: ДСНС