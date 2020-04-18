Площа пожеж на Київщині та Житомирщині - вже близько 3000 гектарів

Значну частину диму, який забруднює повітря у Києві, доносить з Житомирської області, де лісова пожежа охопила територію площею близько 2700 га.

Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Facebook.

"Останніми днями в Києві, Київській та Житомирській областях спостерігається збільшення площ пожеж - горять ліси, трав’яні настили. Сумарна площа пожеж в 2 областях сьогодні становить вже майже 3000 га. При цьому, роза вітрів грає не на користь киян, спрямовуючи дим від горіння та тління до столиці... Значну частину диму, який забруднює повітря, доносить з Житомирської області, де в двох лісництвах зараз палає 2700 га", - зазначив Кличко.

За його словами, радіаційний фон у столиці та Киїській області у межах норми. Середній радіаційний фон у Києві становить 0,011 мР/год (норма – 0,030мР/год); в області 0,014 мР/год (норма – 0,030 мР/год).

Водночас, у повітрі столиці містяться продукти горіння. Вміст діоксиду сірки, формальдегіду та діоксиду азоту - перевищений, зауважив міський голова.

Він навів дані автоматичної станції AQT 420 «VAISALA» Київського національного університету імені Тараса Шевченка (місце знаходження - Голосіївський район), згідно з якими вранці 18 квітня зафіксоване коливання монооксиду вуглецю і перевищення ГДК в 0,5 раза.

Крім того, останні дані про стан атмосферного повітря надав Центр громадського здоров’я Інституту Марзєєва. За їхньою інформацією, вміст дрібно дисперсного пилу у повітрі Києва: PM 2,5 – 127 мкг, PM 10 – 126 мкг.

"Тож фахівці просять не виходити на вулицю без нагальної потреби, тримати вікна зачиненими та споживати більше рідини", - зазначив Кличко, додавши, що на вулицях міста працює поливо-мийна спецтехніка.

Він також поінформував, що за останню добу у Києві зафіксували 30 пожеж.

"У зоні відчуження тим часом спостерігається тління трав’яного настилу, пеньків та деревини в осередках, пройдених вогнем. Активних осередків наразі не зафіксовано", - повідомив міський голова Києва.

Як повідомлялося, станом на вечір 16 квітня у Києві зафіксували сильне забруднення повітря. Міністерство охорони здоров’я порадило киянам не виходити на вулицю, не відчиняти вікна та пити більше рідини з огляду на смог.

В ДСНС повідомили, що задимлення у столиці виникло через горіння трав’яного настилу та лісової підстилки в Київській області.