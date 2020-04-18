З осередку пожеж на Житомирщині евакуювали пів сотні людей

На Житомирщині із 4 сіл в Овруцькому районі, де наразі триває масштабна лісова пожежа, евакуювали понад 50 людей переважно пенсійного віку.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив прессекретар голови Житомирської ОДА Юрій Мельник.

«Близько 50 людей евакуювали вчора (17 квітня - ред.). Це переважно люди віком 60-90 років. Їх переселили до сусідніх сіл. Більшість перебувають зараз у Гладковичах. Вони у школах, будинках культури, частину прийняли місцеві жителі. Всі забезпечені харчуванням», - розповів Мельник.

За його словами, серед евакуйованих жителі сіл Нижня Рудня, Острови, Магдин та Личмани Овруцького району, де згоріло 43 житлових будинків та 38 нежитлових будівель. Крім того, вогонь завдав збитків селу Бережесть.

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Мельник додав, що зараз першочергове завдання – ліквідувати масштабну лісову пожежу.

Як повідомляв Укрінформ, до гасіння лісових пожеж на півночі Житомирщини залучено 650 пожежників та 108 одиниць спецтехніки.

у Виступовицькому та Бережестському лісництвах тліє трава на площі близько 3 тисяч гектарів. Суха вітряна погода ускладнює гасіння. Також вогнеборці залучені до гасіння на територіях ще трьох лісництв Олевського району. Усі займання виникли 16 квітня.

16 квітня до ДСНС надійшла інформація, що поблизу с. Рудня та с. Виступовичі на території Виступовицького лісництва сталося займання сухої трави та лісової підстилки.

Згодом пожежа поширилася на інші села – Острови, Дівошин, Журба, Магдин та Личмани Овруцького району, знищивши близько 40 будинків. Крім того, вогонь перекинувся на лісові насадження, унаслідок чого виникли пожежі у ДП «Словечанський лісгосп АПК», ДП «Овруцьке спеціалізоване лісове господарство, ДП «Словечанське лісове господарство» ДП «Овруцьке лісове господарство».

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом знищення вогнем лісових масивів на території Овруцького району (ч. 1 ст. 245 КК України).

Фото: ДСНС