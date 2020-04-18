Вогонь на Житомирщині гасять 650 пожежників та 108 одиниць техніки

До гасіння лісових пожеж, що охопили північ Житомирщини, залучено 650 осіб та 108 одиниць спеціальної техніки.

Про це повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко у Facebook.

«Планується здійснити обліт місцевості. Ситуація контрольована, до гасіння пожеж залучено понад 650 чоловік та 108 одиниць техніки», - йдеться у повідомленні.

Бунечко додав, що наразі розглядаються всі можливі варіанти локалізації полум'я навколо постраждалих сіл в Овруцькому районі.

За словами голови ОДА, в Овручі проходить нарада за участі голови Держлісагентства, заступника голови ДСНС України, правоохоронців, рятувальників та лісівників.

Як повідомляв Укрінформ, на Житомирщині у Виступовицькому та Бережестському лісництвах тліє трава на площі близько 3 тисяч гектарів. Суха вітряна погода ускладнює гасіння. Також вогнеборці залучені до гасіння на територіях ще трьох лісництв Олевського району. Усі займання виникли 16 квітня.

16 квітня до ДСНС надійшла інформація, що поблизу с. Рудня та с. Виступовичі на території Виступовицького лісництва сталося займання сухої трави та лісової підстилки.

Згодом пожежа поширилася на інші села – Острови, Дівошин, Журба, Магдин та Личмани Овруцького району, знищивши близько 40 будинків. Крім того, вогонь перекинувся на лісові насадження, унаслідок чого виникли пожежі у ДП «Словечанський лісгосп АПК», ДП «Овруцьке спеціалізоване лісове господарство, ДП «Словечанське лісове господарство» ДП «Овруцьке лісове господарство».

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом знищення вогнем лісових масивів на території Овруцького району (ч. 1 ст. 245 КК України).

За інформацією Держліагентства, частину лісових пожеж вдалося локалізувати.

Фото: ДСНС