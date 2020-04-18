Рятувальники показали, як триває гасіння пожеж на території України

ДСНС надала оперативну інформацію щодо ліквідації лісових пожеж на території країни.
Про це повідомляє
пресслужба відомства.
Так, станом на 7 годину 18 квітня силами ДСНС надається допомога працівникам лісгоспів щодо гасіння окремих осередків тління трав'яного настилу та пеньків, відкритих осередків горіння не спостерігається, а саме:
- на території
Виступовицького лісництва поблизу с. Рудня та с. Виступовичі площа пожежі становить близько 2 тис. га. Працівниками лісового господарства створюються мінералізовані смуги.
- на території
Бережестського лісництва поблизу с. Бережесть площа пожежі становить близько 700 га. Працівниками лісового господарства створюються мінералізовані смуги.
До гасіння залучено 655 чол. та 108 од. техніки, з них від ДСНС 125 чол. о/с та 31 од. техніки, у тому числі три літаки АН-32П, якими здійснено 6 скидів (48 тон води).
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Київська область
Станом на 10 год. 18 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасіння пожеж на території Корогодського, Луб`янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв.
Спостерігається тління трав’яного настилу, пеньків та деревини в осередках пройдених вогнем.
Інженерною технікою створено 297 км мінералізованих смуг.
Протягом доби до гасіння пожеж залучалось 726 осіб та 165 од. техніки з них: від ДСНС 579 осіб та 112 од. техніки (в тому числі 3 вертольоти).
Авіацією ДСНС (3 вертольоти) проводилось гасіння окремих осередків тління (17 квітня здійснено 134 скиди - 268 т. води).
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В цілому радіаційний фон по м.
Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,012 мР/год, Київська область – в межах 0,011 мР/год при допустимому фоні 0,05 мР/год, м. Чорнобиль – 0,023 мР/год., на КДП Дитятки 0,02 мР/год. при контрольно допустимому рівні до 0,055 мР/год.).
Раніше Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що значну частину диму, який забруднює повітря в столиці, доносить з Житомирської області, де в двох лісництвах палає 2700 га.
За його словами, радіаційний фон у столиці та Киїській області у межах норми. Середній радіаційний фон у Києві становить 0,011 мР/год (норма – 0,030мР/год); в області 0,014 мР/год (норма – 0,030 мР/год).
Водночас, у повітрі столиці містяться продукти горіння. Вміст діоксиду сірки, формальдегіду та діоксиду азоту - перевищений, зауважив міський голова. Тож фахівці просять не виходити на вулицю без нагальної потреби, тримати вікна зачиненими та споживати більше рідини.