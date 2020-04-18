Суха та вітряна погода ускладнює гасіння пожеж на Житомирщині - ДСНС

Суха та вітряна погода ускладнює гасіння лісових пожеж у Житомирській області.

На цьому наголосив перший заступник начальника Управління ДСНС в Житомирській області Василь Кучин.

"Тривають роботи з надання допомоги працівникам лісгоспів у гасінні пожеж у Виступовицькому лісництві (с. Рудня), Бережестському лісництві (с. Бережесть) Овруцького району. Також вогнеборці залучені до гасіння на територіях ще трьох лісництв Олевського району. Усі займання виникли 16 квітня. Суха та вітряна погода ускладнює процес", - зазначив він.

Представник ДСНС звернувся до громадян із закликом не палити сухостій та сміття.

"Хочу нагадати нашим громадянам, що не потрібно палити у цей час траву, не потрібно спалювати сміття, тому що воно потім може перекинутися на господарство сусідів", - наголосив він.

Як повідомлялося, 16 квітня до ДСНС надійшла інформація, що поблизу с. Рудня та с. Виступовичі на території Виступовицького лісництва сталося займання сухої трави та лісової підстилки.

Згодом пожежа поширилася на інші села – Острови, Дівошин, Журба, Магдин та Личмани Овруцького району, знищивши близько 40 будинків. Крім того, вогонь перекинувся на лісові насадження, унаслідок чого виникли пожежі у ДП «Словечанський лісгосп АПК», ДП «Овруцьке спеціалізоване лісове господарство, ДП «Словечанське лісове господарство» ДП «Овруцьке лісове господарство».

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом знищення вогнем лісових масивів на території Овруцького району (ч. 1 ст. 245 КК України).

Наразі, за інформацією ДСНС, спостерігається тління трав'яного настилу та пеньків у Виступовицькому та Бережестському лісництвах на площі близько 3 тисяч гектарів.

Фото: ДСНС