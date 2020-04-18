Пожежі у лісах Житомирщини: трава досі тліє на площі близько трьох тисяч гектарів

У Житомирській області рятувальники ДСНС надають допомогу лісівникам у гасінні осередків тління трав'яного настилу та пеньків у двох лісництвах, яке спостерігається на території площею близько 3 тисячі гектарів.

Про це повідомляє ДСНС.

"Станом на 7 год. 18 квітня силами ДСНС надається допомога працівникам лісгоспів щодо гасіння окремих осередків тління трав'яного настилу та пеньків, відкритих осередків горіння не спостерігається", - зазначили в ДСНС.

За їх даними, на території Виступовицького лісництва поблизу с. Рудня та с. Виступовичі площа пожежі становить близько 2 тис. га. Працівниками лісового господарства створюються мінералізовані смуги.

На території Бережестського лісництва поблизу с. Бережесть площа пожежі становить близько 700 га. Працівниками лісового господарства створюються мінералізовані смуги.

До гасіння залучено 655 чол. та 108 од. техніки, з них від ДСНС 125 чол. о/с та 31 од. техніки, у тому числі три літаки АН-32П, якими здійснено 6 скидів (48 тон води).

Як повідомлялось,16 квітня до ДСНС надійшла інформація, що поблизу с. Рудня та с. Виступовичі на території Виступовицького лісництва сталося загорання сухої трави та лісової підстилки.

Фото: ДСНС