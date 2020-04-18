Пожежі на Житомирщині: знищені десятки будинків, горять близько 4 тисяч гектарів лісу

На півночі Житомирської області 17 квітня вогонь знищив десятки будинків та охоплено вогнем близько 4 тисяч гектарів лісу.

Про це повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

За його словами, на території 6 лісництв у Овруцького району тривають масштабні лісові пожежі, які почалися ще 16 квітня.

«Внаслідок розповсюдження вогню серед лісових масивів знищено та пошкоджено 43 нежилих і 38 жилих будинків, найбільшої шкоди завдано селам Нижня Рудня, Острови, Магдину та Личмани», - повідомив Бунечко.

Голова ОДА зазначив, що до гасіння пожежі залучено весь особовий склад ДСНС Овруцького району, а також екіпажі з сусідніх районів. Крім цього, залучено працівників лісгоспів з усією наявною протипожежною технікою.Для ліквідації пожеж використовується авіація ДСНС – 3 літаки АН-32П та спеціальна військова техніка ЗСУ – «БАТ-2».

Через пожежі евакуювали близько 50 осіб.