Під Тернополем ліквідували масштабну пожежу в орнітологічному заказнику

Масштабну пожежу в Чистилівському орнітологічному заказнику, що тривала цілу ніч, під ранок ліквідовано.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє управління ДСНС в Тернопільській області

«Ліквідовано пожежу на території Чистилівського орнітологічного заказника. 9 одиниць пожежної техніки та 46 рятувальників – саме стільки сил та засобів залучило Управління ДСНС України в області до ліквідації масштабної пожежі на території Чистилівського орнітологічного заказника загальнодержавного значення, розташованого у межах заболоченої заплави річки Серет, між Пронятином (мікрорайон Тернополя) та селами Біла, Чистилів, Великий Глибочок і Плотича Тернопільського району», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, пожежа виникла на площі близько 8 га. Враховуючи велику площу, швидке розростання пожежі та можливі негативні наслідки, на гасіння рятувальники додатково залучили 6 автоцистерн та 32-х рятувальників з числа зведеного загону, сформованого для надання допомоги пожежно-рятувальній службі Житомирщини у гасінні лісових пожеж.

Всього з початку року в Тернопільській області зареєстровано понад 600 пожеж у природних екосистемах.

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О 6.40 пожежу було ліквідовано.

Чистилівський орнітологічний заказник загальнодержавного значення розташований у межах заболоченої заплави річки Серет, між Пронятином (мікрорайон Тернополя) та селами Біла, Чистилів, Великий Глибочок і Плотича Тернопільського району Тернопільської області. Площа — 321 га. Під охороною — водно-болотні угіддя в заплаві Серету — місце оселення багатьох видів водоплавних та водно-болотних птахів.