Під Тернополем горить орнітологічний заповідник
Про це повідомляє Управління ДСНС в Тернопільській області у Facebook.
«Близько 17.00 рятувальники виїхали за викликом до села Плотича. На території орнітологічного заказника горить суха трава та очерет окремими осередками на площі 4,5 га. На місці події працює два пожежно-рятувальні підрозділи. Ситуація ускладнена відсутністю доступу до палаючої території через заболоченість», - йдеться у повідомленні.
Також підкреслюється, що наразі сили рятувальників спрямовано на порятунок господарських та житлових будівель, які знаходяться поруч.
Гасіння пожежі триває.
Як повідомлялося, Чистилівський орнітологічний заказник загальнодержавного значення розташований у межах заболоченої заплави річки Серет, між Пронятином (мікрорайон Тернополя) та селами Біла, Чистилів, Великий Глибочок і Плотича Тернопільського району Тернопільської області.
Площа - 321 га. Під охороною - водно-болотні угіддя в заплаві Серету - місце оселення багатьох видів водоплавних та водно-болотних птахів.
Фото: ДСНС.