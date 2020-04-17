Під Тернополем горить орнітологічний заповідник

Неподалік Тернополя триває пожежа на території орнітологічного заповідника на площі 4,5 га.

Про це повідомляє Управління ДСНС в Тернопільській області у Facebook.

«Близько 17.00 рятувальники виїхали за викликом до села Плотича. На території орнітологічного заказника горить суха трава та очерет окремими осередками на площі 4,5 га. На місці події працює два пожежно-рятувальні підрозділи. Ситуація ускладнена відсутністю доступу до палаючої території через заболоченість», - йдеться у повідомленні.

Також підкреслюється, що наразі сили рятувальників спрямовано на порятунок господарських та житлових будівель, які знаходяться поруч.

Гасіння пожежі триває.

Як повідомлялося, Чистилівський орнітологічний заказник загальнодержавного значення розташований у межах заболоченої заплави річки Серет, між Пронятином (мікрорайон Тернополя) та селами Біла, Чистилів, Великий Глибочок і Плотича Тернопільського району Тернопільської області.

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Площа - 321 га. Під охороною - водно-болотні угіддя в заплаві Серету - місце оселення багатьох видів водоплавних та водно-болотних птахів.

Фото: ДСНС.