Через пилову бурю на Чернігівщині намело "пустелю"

Пилова буря, яка 16 квітня пронеслася Чернігівщиною, стала причиною появи в Семенівському районі області справжньої пустелі.

Її фотографію розміщено у спільноті "Рідна Семенівщина" у Facebook.

"Семенівські пустелі", - так підписано знімок авторства місцевого жителя Михайла Вовка.

Кореспонденту Укрінформу повідомили, що фотографію зроблено на дорозі з Семенівки в бік села Мхи під час учорашньої пилової бурі.

У коментарях користувачі соцмережі сходяться на думці, що таке явище - наслідок бездумної господарської діяльності, в першу чергу, вирубування лісів та лісосмуг уздовж полів, випалювання сухої трави, розорювання луків і т.п.

Як повідомляло агентство, 16 квітня Чернігівщиною, Київщиною та Житомирщиною пронеслися пилові бурі. Хмари пилу накрили міста і села, на дорогах була знижена видимість. Унаслідок цього сталося кілька ДТП за участю 6-8 автомобілів, які наїхали один на одного.