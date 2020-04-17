Через пилову бурю на Чернігівщині намело "пустелю"
Її фотографію розміщено у спільноті "Рідна Семенівщина" у Facebook.
"Семенівські пустелі", - так підписано знімок авторства місцевого жителя Михайла Вовка.
Кореспонденту Укрінформу повідомили, що фотографію зроблено на дорозі з Семенівки в бік села Мхи під час учорашньої пилової бурі.
У коментарях користувачі соцмережі сходяться на думці, що таке явище - наслідок бездумної господарської діяльності, в першу чергу, вирубування лісів та лісосмуг уздовж полів, випалювання сухої трави, розорювання луків і т.п.
Як повідомляло агентство, 16 квітня Чернігівщиною, Київщиною та Житомирщиною пронеслися пилові бурі. Хмари пилу накрили міста і села, на дорогах була знижена видимість. Унаслідок цього сталося кілька ДТП за участю 6-8 автомобілів, які наїхали один на одного.