Запоріжжя накрило гаром через заводський дим - метеорологи

З самого ранку жителі всіх районів Запоріжжя скаржаться на сморід у повітрі і туман, який буквально накрив місто. У гідрометцентрі запевнили: це все через заводський дим.

Ситуацію журналістам прокоментувала заступник начальника Запорізького обласного центру з гідрометеорології Тетяна Сорокіна, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Для жителів Запоріжжя - це не новина. Це наш рідний заводський дим. Виключаємо все те, що в районі Києва твориться, ніякі повітряні маси з району Чорнобиля до нас не зміщуються, по-перше - це дуже далеко і продукти горіння так далеко не розносяться, по-друге - повітряні потоки і не з цих районів. Це наш виробничий дим. Радіаційний фон у нормі, становить 14 мікрорентген на годину. Це норма», - сказала Сорокіна.

За словами метеорологів, місто перебуватиме в диму практично весь день. Цьому сприяє синоптична обстановка в місті.

«Ми прогнозували таку синоптичну обстановку (метеоумови високого забруднення - ред.) і вчора було виписано попередження. Наші заводи попереджені і мають зменшити викиди за таких умов», - сказала метеоролог.

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У ДСНС в Запорізькій області заявили, що реальних осередків пожежі в місті не виявили.

А в лабораторному центрі МОЗ з самого ранку проводять заміри повітря, про результати досліджень обіцяють повідомити пізніше.

Фото: zp.vgorode.ua