Для майбутнього всеукраїнського Центру вірусології придбали обладнання

Перша партія устаткування для майбутнього всеукраїнського Центру вірусології на базі "Екополісу ХТЗ" відвантажена зі складу в Києві для Харкова.

Про це Харківський міський голова Геннадій Кернес написав у Facebook.

"Ми тільки що поговорили з Олександром Ярославським (ред. - харків'янин, бізнесмен Ярославський), і він сказав, що зараз у Києві вже відвантажують зі складу першу партію лабораторного обладнання на 15 млн грн. Це техніка одного з провідних американських виробників ThermoFisher Scientific, світового лідера в галузі біотехнологій", - написав Кернес.

За його словами, сьогодні-завтра до Харкова прибуде лабораторний комплекс, який має одночасно і практичне (діагностичне), і наукове призначення.

"Він дозволяє не просто встановлювати, чи хворий пацієнт, а й отримувати безцінні дані для розробки подальшого лікування з урахуванням унікальних генетичних особливостей як патогена, так і людини. Плюс проводити наукові дослідження для ефективної боротьби з усіма типами коронавірусів, а також зі збудниками інших інфекційних захворювань", - підкреслив Кернес.

Він зазначив, що це те ядро, навколо якого у Харкові створюється вірусологічний центр світового рівня: експертний лабораторно-діагностичний центр інфекційних хвороб та санітарного захисту.

Як повідомляв Укрінформ, 14 квітня Харківський міський голова Геннадій Кернес заявив про намір створити у Харкові експертний центр вірусології, який не має аналогів в Україні. Центр буде створено на базі медичного центру Харківського тракторного заводу, де зараз створюється багатопрофільний технопарк "Екополіс ХТЗ".