ДБР розслідує вибух військового

ДБР розслідує вибух військового "КрАЗу" з боєприпасами на Херсонщині

Укрінформ
Державне бюро розслідувань досліджує обставини вибуху боєприпасів під час руху військової техніки у Херсонській області.

Про це у Telegram інформує пресслужба бюро.

"Слідчі територіального управління ДБР, розташованого у місті Мелітополі, розпочали досудове розслідування за фактом необережного знищення зброї, бойових припасів, засобів пересування та іншого військового майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, 16 квітня 2020 року близько 12 години у Херсонській області, під час руху військової техніки до місця дислокації, сталося загорання військового автомобіля марки "КрАЗ" під керуванням військовослужбовця Збройних сил України.

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"У кузові військового автомобіля знаходились боєприпаси, які здетонували та спричинили вибух.Ніхто з особового складу військовослужбовців та цивільного населення не постраждав", - відмітили у ДБР.

Наразі слідчі ДБР проводять огляд місця події та встановлюють причини загорання.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному здійснює військова прокуратура Херсонського гарнізону Південного регіону України.

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