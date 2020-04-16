ДБР розслідує вибух військового "КрАЗу" з боєприпасами на Херсонщині

Державне бюро розслідувань досліджує обставини вибуху боєприпасів під час руху військової техніки у Херсонській області.

Про це у Telegram інформує пресслужба бюро.

"Слідчі територіального управління ДБР, розташованого у місті Мелітополі, розпочали досудове розслідування за фактом необережного знищення зброї, бойових припасів, засобів пересування та іншого військового майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, 16 квітня 2020 року близько 12 години у Херсонській області, під час руху військової техніки до місця дислокації, сталося загорання військового автомобіля марки "КрАЗ" під керуванням військовослужбовця Збройних сил України.

"У кузові військового автомобіля знаходились боєприпаси, які здетонували та спричинили вибух.Ніхто з особового складу військовослужбовців та цивільного населення не постраждав", - відмітили у ДБР.

Наразі слідчі ДБР проводять огляд місця події та встановлюють причини загорання.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному здійснює військова прокуратура Херсонського гарнізону Південного регіону України.