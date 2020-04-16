Пожежа під Чорнобилем: підозру оголосили ще одному палію

Співробітники поліції оголосили про підозру мешканцю села Старі Соколи, що в Іванківському районі на Київщині, через якого сталася лісова пожежа у зоні ЧАЕС.

Про це повідомляє пресслужба МВС України.

«Поліція Київщини оголосила про підозру ще одному палію, з вини якого сталася чергова пожежа у зоні ЧАЕС. Ним виявився 37-річний житель села Старі Соколи», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, чоловік спалював сміття, потім рештки тліючого багаття вивіз за село і висипав на суху траву. Там сталося загоряння сухостою. Вогонь перекинувся на територію лісу, а далі - у Зону відчуження, де сталася масштабна пожежа.

В пресслужбі наголошують, що з вини чоловіка виник неконтрольований процес знищення та пошкодження вогнем рослинності, лісового масиву, мікроорганізмів у Дитятківському лісництві «Північна Пуща».

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«Зловмиснику загрожує сплата штрафу від тисячі до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк», - повідомили в пресслужбі.

Наразі, за інформацією правоохоронців, триває слідство.

Як повідомляв Укрінформ, пожежа у Чорнобильській зоні почалася 4 квітня. Із 10 квітня триває гасіння окремих осередків вогню.